"Чому він повинен ризикувати?": експромоутер Усика закликав його негайно піти на пенсію

Олександр Красюк вважає, що українському чемпіону варто якомога швидше завершити кар'єру.

Олександр Красюк і Олександр Усик

Олександр Красюк і Олександр Усик / © facebook.com/K2Ukraine

Олександр Красюк, колишній промоутер абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, закликав його негайно завершити боксерську кар'єру.

"Я публічно висловлюю свою позицію. Я хочу, щоб Усик якомога швидше пішов на пенсію. Я навіть був проти його бою з Дюбуа. Але добре, бій з Дюбуа мав сенс, щоб стати триразовим абсолютом. Але назвіть мені одну – не дві, не три – одну причину битися з Вордлі. З усією повагою до цього хлопця, але я думаю з точки зору Усика.

Навіть гроші не є причиною, тому що в їхньому бою немає грошей. Якщо тільки не станеться диво, і фокусник не прилетить на гелікоптері з купою грошей і не заплатить, я не знаю, 50 мільйонів Усику. Тоді це може мати сенс, а інакше, чому він повинен ризикувати всім, що він здобув за останні 13 років? Тричі абсолютний чемпіон світу. Якщо він програє, люди пам'ятатимуть лише його поразку. Леннокс Льюїс – найкращий приклад. Є таке прислів'я: краще піти за годину до, ніж за дві хвилини після.

Тож я погоджуюся з багатьма людьми, які, стратегічно мислячи, вважають, що статус Усика непереможного абсолюта залишиться з ним до кінця його днів, і він піде як легенда боксу", – сказав Красюк в інтерв'ю Boxing King Media.

Зазначимо, що Усик припинив 12-річну співпрацю з Красюком перед боєм-реваншем з британцем Даніелем Дюбуа.

У липні цього року Усик нокаутував Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Раніше повідомлялося, що WBO зобов'язала Усика провести наступний поєдинок з переможцем бою Паркер – Вордлі. Тож якщо українець відмовиться боксувати з британцем, то втратить свій титул, а відтак і звання абсолютного чемпіона світу.

Директор команди українського чемпіона Сергій Лапін уже розповів, що Усик збирається повернутися на ринг у першій половині 2026 року.

Водночас промоутер британського претендента Френк Воррен розповів, що бій Усик – Вордлі може відбутися у березні 2026 року в Лондоні або Ер-Ріяді.

