"Чому він знов мовчить про Україну?": чемпіон світу з боксу "наїхав" на Ломаченка

Сергій Богачук розкритикував Василя, який не сказав ні слова про війну на його батьківщині.

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у першій середній вазі Сергій Богачук прокоментував яскраву перемогу Василя Ломаченка над Джорджем Камбососом у бою за вакантний пояс IBF у легкому дивізіоні.

29-річний український боксер висловив обурення позицією свого співвітчизника, який після свого тріумфу не сказав ні слова про війну України та її народу з російськими окупантами.

"Ломаченко класно провів бій. Просто зводив до школи Камбососа і показав крутий бій. Загалом результатом я не здивований, тому що все так і мало бути. Мені незрозуміло тільки одне – чому Василь знов мовчить про Україну? Можливо, не побачив, але начебто знову не було сказано ні слова", – сказав Богачук у коментарі для Sport.ua.

Зазначимо, що під час оголошення переможця Ломаченко був у ринзі з українським прапором, але у своїй промові нічого не згадав про Україну та війну проти Росії.

До слова, сам Богачук наприкінці березня розбив американця Браяна Мендосу та завоював пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі. Свою перемогу Сергій присвятив батьківщині.

Нагадаємо, Ломаченко нокаутував Камбососа в 11-му раунді та здобув вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі. Тепер на рахунку 36-річного українця 18 перемог (12 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко прокоментував видовищну перемогу над Камбососом та завоювання чемпіонського титулу. Австралієць також висловився про свою поразку від українця.

Світ боксу захопився ефектною перемогою Ломаченка над Камбососом. На успіх свого кума та співвітчизника вже відреагував чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик.

Нагадаємо, на нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Ломаченко – Камбосос.

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