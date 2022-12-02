Чому ВРУ досі не проголосувала звіт Тимчасової слідчої комісії з розслідування корупції УАФ Павелка

Апеляційний суд м. Києва розглядав чергову справу, повʼязану з функціонерами Української асоціації футболу. Це вже четверте засідання за дві доби, йдеться у сюжеті ТСН.

Цього разу підсудний Юрій Запісоцький – генеральний секретар УАФ, який є підозрюваним одразу у двох справах про розкрадання коштів Федерації футболу України. Йдеться про розслідування у справі про незаконну закупівлю морепродуктів та елітних чаю та кави за гроші УЄФА, які були спрямовані на розвиток дитячого футболу.

На цьому засіданні прокурор мав би просити суд посилити запобіжний захід Запісоцькому, якого суд відпустив під особисте зобовʼязання. Разом з тим головну бухгалтерку, яка також під слідством у цій справі, суд першої інстанції відправив під домашній арешт. Втім, апеляційне засідання не відбулось через неявку адвокатів.

Друга справа, де Юрій Запісоцький є підозрюваним, це крадіжка мільйону євро на будівництві заводу з виробництва штучної трави. Тут його спільником виступає вже президент УАФ Андрій Павелко. Слідство встановило, що гроші виводились на компанію-посередника з ОАЕ.

По цій справі футбольні функціонери отримали однакові підозри і однакові запобіжні заходи – 2-місячний арешт з правом застави у розмірі майже 10 млн гривень за кожного. За обох було внесено заставу. За Андрія Павелка, згідно з коментарем його адвоката “Українській Правді”, це зробила сама УАФ. За Юрія Запісоцького, схоже, також. До слова, ці гроші мали йти на розвиток футболу. За 20 млн грн можна було побудувати більше 25 футбольних майданчиків.

Загалом журналісти нарахували у команді Андрія Павелка корупційних справ на понад півмільярда гривень. Ці підрахунки проводили і в парламенті, де з середини 2019 року працювала спеціальна Тимчасова слідча комісія (ТСК). Нардепи з’ясували, що так званий завод “імені Павелка” був лише ширмою. Також у ТСК знали про фіктивні закупівлі елітних кави, чаю та морепродуктів в офшорних фірмах, адже у парламенті свідчив директор компанії «Newport Management» Андреас Софоклеус, яка адмініструє кошти федерації.

Попередні результати розслідування ТСК опубліковані на сайті ВРУ. Але народні депутати так і не змогли заслухати їх у залі та проголосувати резолюцію по ним.

Журналісти програми «Гроші» розшукали цей звіт ТСК до правок. І, виявилося, що замість 20 сторінок, що на сайті ВРУ, повний звіт становить 60 сторінок.

Також розслідувачам вдалось встановити депутатів, які буквально вирізали із тексту прізвище Андрія Павелка. Зокрема, за словами нардепа і секретаря ТСК Михайла Цимбалюка, це може бути сам голова ТСК Анатолій Костюх. “Мені видається, що голова ТСК перед опублікуванням або з кимось консультувався, або так працювали ті люди, які йому допомагали”, - прокоментував секретар ТСК Цимбалюк.