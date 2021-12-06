"Чому їх тепер сім": у Мережі з'явилося відео з кумедним діалогом Мессі та сина щодо "Золотого м'яча"

"Чому їх тепер сім": у Мережі з'явилося відео з кумедним діалогом Мессі та сина щодо "Золотого м'яча"

Хлопчик був здивований черговій нагороді батька.

Як відомо, 29-го листопада форвард французького ПСЖ Ліонель Мессі всьоме в кар'єре став переможцем нагороди "Золотий м'яч".

Окрім багатьох експертів та вболівальників, які продовжують вважати, що саме нападник мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовські найбільше заслужив цей приз у 2021 році, дивним, схоже, бачить його в руках аргентинця й син зіркового футболіста - Тьяго.

Так, у Мережі з'явилося кумедне відео діалогу Мессі з сином, де він детально розпитує про кількість виграних "Золотих м'ячів". Передбачається, що відео було знято під час інтерв'ю та фотосесії гравця на честь завоювання найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі у 2021 році.

"Чому їх тут сім? Хіба в тебе їх було не шість?" - "Тепер у мене їх сім". – "Ти що виграв ще один сьогодні? Удома було лише шість "Золотих м'ячів". Коли ти виграв?" - "Сьогодні". - "Сьогодні?" - "Так". - "Чому?" - "Я не знаю". - "Якщо ти виграв сьогодні, то в тебе тепер їх вісім?" - "Ні. Дивись, їх тут сім".

Messi's Son Thiago is confused whether his dad has 6 or 7 or 8 Ballon D'ors pic.twitter.com/7rQN6ufDdO — ɪᴢɪ (@Messizi10) December 5, 2021

У 2020 році нагорода не вручалася через пандемію коронавірусу.

Рекордну кількість "Золотих м'ячів" виграв Ліонель Мессі. Найближчий переслідувач аргентинця - Кріштіану Роналду, який отримував цю нагороду п'ять разів.

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