"Чому ж не побити цього середньоваговика?": жертва Усика вважає, що Ф'юрі цілеспрямовано уникає поєдинку за "абсолюта"

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Беллью висловив припущення, що Тайсон Ф'юрі може цілеспрямовано уникати поєдинку з українцем Олександром Усиком за абсолютне чемпіонство надважкої ваги.

"Не хочу сказати, що йому не подобається ідея поєдинку з Усиком. Але давайте будемо чесними: це не буде легким викликом для нього, чи не так? У Тайсона були вже дві нагоди битися з Усиком - він відкинув обидві. Це не моя думка, це факт. Не бачу проблеми, аби той побився з, як назвивав його Ф'юрі, "середньоваговиком".

"Середньоваговик", "середньоваговик"... Це все, що я чую (від Ф'юрі - ред.). Чому ж не побити цього середньоваговика? Я б так і вчинив на його місці. Об'єднати всі пояси, досягти всього в боксі. Ти здобув усе в дивізіоні, у своїй ері й можеш спокійно йти на пенсію", - сказав Белью у коментарі talkSPORT.

Також британець пригадав свій бій з українцем.

"Коли ти виходиш на ринг з Усиком, перед тобою виникає стільки складних завдань. Його робота на ногах, швидкість роботи руками та пересування рингом. Цими днями у нього з'явилася важкість у руках, тому що він піднявся у надважку вагу та поки не збирається до крузервейту. Потрібно враховувати дуже багато речей. Ф'юрі ж вважає: "Я хочу битися з боксером, чиї дії вже знаю наперед", - додав Беллью.

У листопаді 2018 року Усик переміг Беллью нокаутом у восьмому раунді, захистивши звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Раніше Усик заявив, що його цікавить лише бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю. У відповідь Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року.

У потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Наразі в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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