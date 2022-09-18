Чорна смуга триває: "Ювентус" після фіаско в Лізі чемпіонів у меншості програв аутсайдеру Серії А (відео)

Поєдинок завершився сенсаційною перемогою господарів поля з рахунком 1:0 .

Вирішальний гол у цьому протистоянні дебютант елітного дивізіону Чемпіонату Італії забив у другому таймі. Його автором став данський нападник Крістіан Гютк'єр, якому асистував Патрік Чуррія.

Зазначимо, що ще в першій половині зустрічі "б'янконері" залишилися в меншості. На 40-й хвилині пряму червону картку отримав Анхель Ді Марія.

"Ювентус" не зміг перемогти вже в п'ятому матчі поспіль: три з них були в Серії А та два - в Лізі чемпіонів. На тижні підопічні Массіміліано Аллегрі в 2-му турі групового етапу ЛЧ вдома програли португальській "Бенфіці" (1:2).

"Ювентус" з 10 очками залишився на восьмій сходинці в чемпіонаті. "Монца" вперше виграла в сезоні та з 4 очками піднялася на 18-те місце.

У наступному турі туринці прийматимуть "Болонью", а "Монца" на виїзді зіграє проти "Сампдорії". Обидва матчі заплановано на 2 жовтня.

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