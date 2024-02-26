"Чорноморець" дивом врятував очко проти "Оболоні" в заключному матчі 18-го туру УПЛ (відео)

За весь матч "моряки" завдали один удар по воротах, тоді як "пивовари" – 20.
"Оболонь" зіграла внічию з "Чорноморцем" в останньому матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Оболонь-Арені" в Києві завершився з рахунком 1:1.
Гра минула за тотальної переваги столичної команди. Упродовж матчу "пивовари" завдали 20 ударів (у площину воріт – сім) проти єдиного, але результативного у "моряків".
У першому таймі команди голів не забивали. Після перерви "Оболонь" таки змогла вийти вперед – на 74-й хвилині Ігор Краснопір точно пробив після передачі Олега Вишневського
Однак перемогу кияни не втримали. На 84-й хвилині одесити використали свій єдиний момент – Андрій Штогрин замкнув подачу з кутового від Артура Авагімяна.
Огляд матчу "Оболонь" – "Чорноморець"
Буде додано незабаром.
Після цього матчу "Оболонь" (15 очок) посідає 14-те місце в УПЛ. "Чорноморець" з 23 балами залишився на дев'ятій позиції.
У наступному турі "пивовари" 3 березня приймуть "Дніпро-1". Днем раніше підопічні Романа Григорчука на виїзді зіграють проти "Динамо".
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