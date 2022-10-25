“Чорноморець” двічі відмовив “Дніпру-1” на прохання перенести матч перед “Лігою конференцій”: УПЛ на чолі з Євгеном Диким ігнорують ситуацію

Так, матч 10-го туру “Дніпро-1” – “Чорноморець” запланований на неділю, 30-те жовтня.

Господарі цього поєдинку - ФК “Дніпро-1” - звернулися до одеситів із проханням перенести поєдинок, оскільки вже у четвер, 3-го листопада, підопічні Олександра Кучера мають мають зустрітись із нідерландським АЗ – Алкмар в межах Ліги конференцій. І без того складний календар заплутує логістика клубу. На дорогу до міста Алкмар наземним транспортом добиратись добу. Дніпряни звернулись до УПЛ, але замість відповіді отримали черговий лист від "Чорноморця" з відмовою.

Ще влітку, перед початком матчів УПЛ, а пізніше і в вересні, було досягнуто домовленостей про всебічну підтримку клубів, які представляють Україну за кордоном і, зокрема, беруть участь у поєдинках Єврокубку. Зокрема, правом перенесення дати матчу вже двічі скористався ФК “Шахтар”. Так, ФК “Львів” та “Минай” переносили свої поєдинки із “Шахтарем”, аби гірники могли якнайкраще підготуватися до матчів Ліги чемпіонів. Та чомусь виконавчий директор УПЛ Євген Дикий висловлює підтримку тільки деяким клубам, а УПЛ не може встановити загальні правила для всіх і зобовʼязати всі клуби діяти в інтересах та на користь українського футболу.

Зрештою, “Чорноморець”, який посідає останнє місце у турнірній таблиці, не пішов назустріч команді-лідеру, яка до того ж представляє Україну в Єврокубках, і відмовився переносити гру. Своє рішення одеська команда аргументувала тим, що у неї немає можливості перенести цей поєдинок, оскільки у клуба і так вже є один перенесений матч (поєдинок 7-го туру з “Кривбасом”), який поставили на 2-ге грудня.

Згодом “Дніпро-1” ще раз звернувся до “Чорноморця” з проханням перенести матч і зіграти його вже навесні 2023-го року. Та “Чорноморець” знов відповів відмовою.

“У регламенті написано, що матч може бути перенесено за погодженням двох сторін, двох клубів - ми обговорювали це питання на початку сезону, і в УПЛ нам пообіцяли, що будуть всіляко допомагати у цьому. Зараз же вони зайняли позицію "моя хата скраю", посилаючись на регламент - ось, намагайтеся домовитися”, - прокоментував ситуацію Андрій Русол, виконавчий директор ФК “Дніпро-1”.

Таким чином, УПЛ на чолі з Євгеном Диким не тільки не виконує свої обіцянки, але й самоусувається від допомоги у розвʼязанні спірних ситуацій, які точно наразі не на користь українському футболу.