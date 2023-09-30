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"Чорноморець" і "Зоря" не визначили сильнішого в матчі 9-го туру УПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Чорноморець" і "Зоря" не визначили сильнішого в матчі 9-го туру УПЛ

"Чорноморець" – "Зоря" / Фото: УПЛ

Команди поділили очки, не забивши голів.

"Чорноморець" зіграв унічию із "Зорею" в матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок в Одесі закінчився з рахунком 0:0.

Команди приблизно порівну володіли м'ячем і завдали протягом зустрічі по 17 ударів по воротах одна одної (у площину – 4:9 на користь луганців), однак забити гол жодного разу нікому так і не вдалося.

Після цього матчу "Чорноморець" (16 очок) посідає третє місце в УПЛ. "Зоря" (6 балів) розташовується на 13-й позиції.

У наступному турі "моряки" 8 жовтня на виїзді зіграють із "Кривбасом", а ось матч луганців проти "Шахтаря" перенесено на невизначений термін.

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Дата публікації
Перегляди
161
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