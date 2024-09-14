"Чорноморець" із шедевром на останніх секундах вирвав перемогу над "Інгульцем" у матчі УПЛ (відео)

Гол красивим ударом через себе приніс "морякам" другу перемогу цього сезону.

"Чорноморець" обіграв "Інгулець" у домашньому матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок в Одесі завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі "моряки" забили у компенсований до другого тайму час. Захисник гостей Максим Мельничук за дві хвилини примудрився заробити дві жовті картки та залишив свою команду в меншості, одразу після чого 18-річний хавбек одеситів Олександр Пшеничнюк ефектним ударом через себе з меж штрафного замкнув подачу кутового з лівого флангу.

Огляд матчу "Чорноморець" – "Інгулець"

Здобувши другу перемогу цього сезону, "Чорноморець" (6 очок) піднявся на 11-те місце в УПЛ. "Інгулець" із трьома балами йде на 14-й позиції, досі не вигравши жодного матчу в нинішньому розіграші чемпіонату України.

У наступному турі вітчизняної першості "Чорноморець" 21 вересня прийме "Карпати", а "Інгулець" днем пізніше на виїзді зустрінеться з "Вересом".

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