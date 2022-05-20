"Чорноморець" не збирається пропускати наступний сезон УПЛ - ЗМІ

Одеський "Чорноморець" планує брати участь в чемпіонаті України сезону-2022/23.

До початку нового сезону УПЛ до клубу мають повернутися усі легіонери.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Зазначається, що в клубі вважають, що чемпіонат може розпочатися 13-20 серпня в турецькій Анталії.

З командою продовжить працювати головний тренер Роман Григорчук.

Структура власності також, найімовірніше, залишиться незмінною. Формально клуб належатиме Леоніду Клімову, а фактично фінансувати його будуть бізнесмени Борис Кауфман та Олександр Грановський.

Нагадаємо, що головний тренер "Маріуполя" Остап Маркевич заявив, що клуб точно не гратиме у наступному сезоні Української Прем'єр-ліги.

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