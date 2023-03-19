"Чорноморець" перервав переможну серію "Інгульця" і залишив зону вильоту УПЛ, "Минай" здолав "Колос"

У матчах 18-го туру української Прем'єр-ліги "Чорноморець" на виїзді обіграв "Інгулець" ( 1:2 ), а "Минай" в гостях переміг "Колос" ( 0:1 ).

"Чорноморець" двічі відзначився у воротах петровців упродовж першого тайму. На 2-й хвилині пенальті реалізував Гай Хадіда, а перед перервою красень-гол забив Данило Алефіренко.

Господарі відіграли один м'яч у другому таймі – на 83-й хвилині відзначився Іван Головкін, але уникнути поразки не зуміли.

Таким чином, "моряки" перервали переможну серію команди з Петрового, яка налічувала чотири матчі.

Огляд матчу

"Чорноморець" (18 очок) піднявся із зони вильоту на 11-те місце в УПЛ. "Інгулець" (19 балів) посідає 10-ту сходинку.

У наступному турі одесити 2 квітня зіграють з "Шахтарем", а петровці днем раніше зустрінуться з "Минаєм".

В іншому матчі ігрового дня "Минай" здолав "Колос" завдяки м'ячу Юрія Кравчука на 9-й хвилині.

Огляд матчу

"Минай" (18 очок) вийшов на 13-те місце в УПЛ. "Колос" (23 бали) залишився на шостій сходинці.

У наступному турі закарпатці 1 квітня зіграють з "Інгульцем", а команда з Ковалівки того ж дня зійдеться з "Металістом".

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