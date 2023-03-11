"Чорноморець" розписав нічию з "Металістом 1925" і залишив зону вильоту УПЛ

"Чорноморець" і "Металіст 1925" зіграли внічию у матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок в Одесі завершився з рахунком 1:1 .

Обидва м'ячі в цій зустрічі були забиті в першому таймі. На 9-й хвилині "моряків" вивів уперед Даниїл Алефіренко, на що гості через десять хвилин відповіли голом Беки Вачіберадзе.

У другому таймі жодна з команд не змогла схилити шальки терезів на свою користь, тож була зафіксована нічия.

"Чорноморець" (15 очок) залишив зону вильоту та піднявся на 14-те місце в УПЛ. "Металіст 1925" (20 балів) вийшов на сьому позицію.

У наступному турі одесити 19 березня зіграють з "Інгульцем". Днем раніше харківський клуб поміряється силами з "Ворсклою".

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