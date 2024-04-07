"Чорноморець" у більшості ледь не втратив перемогу над "Олександрією" в матчі з 5 голами (відео)

Команда Руслана Ротаня майже весь поєдинок провела в меншості.

"Чорноморець" здолав "Олександрію" в домашньому матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Результативний поєдинок в Одесі завершився з рахунком 3:2 .

Господарі вийшли вперед уже на 10-й хвилині, коли відзначився Богдан Бойчук.

Невдовзі підопічні Руслана Ротаня залишилися в меншості – на 16-й хвилині пряму червону картку та вилучення заробив Мігель Феррейра. Одразу після цього Ілля Путря реалізував пенальті, подвоївши перевагу "моряків".

Перед перервою команда Романа Григорчука довела справу до розгрому. На 44-й хвилині точного удару завдав Віталій Єрмаков.

Ще в першому таймі олександрійці зуміли відквитати один м'яч – на 45+2-й хвилині забив Артем Шулянський.

На початку другої половини зустрічі гості вдруге вразили ворота одеситів. Олександр Бєляєв на 52-й хвилині скоротив відставання своєї команди в рахунку до мінімуму.

Проте забити ще та врятуватися від поразки "Олександрія" вже не зуміла.

Огляд матчу "Чорноморець" – "Олександрія"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Чорноморець" (29 очок) посідає восьме місце в УПЛ. "Олександрія" (24 бали) йде на 11-й позиції.

У наступному турі "моряки" 14 квітня зустрінуться із "Зорею". Днем раніше олександрійці приймуть "Динамо".

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