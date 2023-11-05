"Чорноморець" у меншості зазнав несподіваної поразки та не зумів повернутися до топ-5 УПЛ

"Моряки" не набрали очок у поєдинку проти "Металіста 1925".

"Чорноморець" поступився "Металісту 1925" у матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Зустріч на стадіоні "Лівий Берег" у Київській області завершилася з рахунком 2:1 .

Команда Романа Григорчука вважася фаворитом поєдинку у букмекерів і вийшли вперед на 20-й хвилині – влучного удару завдав Андрій Штогрин. Для 24-річного українського нападника це вже шостий гол в останніх трьох матчах. Також у його активі один асист.

Однак втримати перемогу "морякам" не вдалося. На 40-й хвилині другу жовту картку та вилучення заробив форвард одеського клубу Самсон Ієде.

Після перерви харків'яни скористалися чисельною перевагою та двічі відзначилися у воротах суперника. На 53-й хвилині Андрій Борячук зрівняв рахунок у протистоянні, а на 78-й хвилині переможний гол забив бразилець Арі Моура.

"Чорноморець" (19 очок) залишився на шостому місці в УПЛ, не скориставшись нагодою потіснити "Рух" (20 балів) з п'ятої позиції. "Металіст 1925" (15 пунктів) піднявся на дев'яту сходинку.

У наступному турі чемпіонату України "моряки" 12 листопада прийматимуть "Рух", а команда Едмара днем раніше на виїзді зіграє проти "Полісся".

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