"Чорноморець" вирвав перемогу над "Колосом" і перервав свою жахливу серію в УПЛ (відео)

"Чорноморець" обіграв "Колос" у домашньому матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок в Одесі завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цьому протистоянні команда Романа Григорчука забила в другому таймі. На 77-й хвилині Ілля Путря реалізував пенальті та приніс "морякам" перемогу.

Таким чином, одеський клуб перервав свою серію з чотирьох поразок поспіль у чемпіонаті України.

Огляд матчу "Чорноморець" – "Колос"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Чорноморець" (22 очки) піднявся на восьме місце в УПЛ. "Колос" (21 бал) опутився на дев'яту позицію.

На цьому для одеситів і ковалівців перша частина чемпіонату завершена. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого (базова дата): в рамках 18-го туру УПЛ "Чорноморець" зіграє проти "Оболоні", а "Колос" зустрінеться з "Вересом".

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