"Чорноморець" здобув другу перемогу в сезоні та відштовхнувся від дна УПЛ

"Чорноморець" обіграв "Львів" в рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок в Одесі завершився перемогою господарів з рахунком 2:0 .

Обидва голи "моряки" забили в другому таймі. На 67-й хвилині Віталій Єрмаков вивів одеситів уперед, а на 80-й остаточний рахунок у матчі встановив Максим Войтиховський.

Для одеського клубу ця перемога стала лише другою в цьому сезоні УПЛ. "Чорноморець" набрав 9 очок і піднявся з останнього місця на 13-те. "Львів" йде 14-м, маючи таку ж кількість залікових балів.

У наступному турі "моряки" 19 листопада зіграють з "Рухом". Львів'яни 21 листопада битимуться з "Інгульцем", який напередодні звільнив головного тренера.

Нагадаємо, це був другий матч УПЛ за сьогодні. Раніше "Кривбас" впорався з "Металістом", здобувши другу поспіль перемогу в чемпіонаті.

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