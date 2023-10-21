"Чорноморець" знищив аутсайдера та вийшов на друге місце в УПЛ (відео)

"Чорноморець" розгромив "Минай" у матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок в Одесі закінчився з рахунком 3:0 .

На 19-й хвилині господарів вивів уперед Андрій Штогрин. Саме його гол дозволив "морякам" піти на перерву з мінімальною перевагою в рахунку.

У другому таймі команда Романа Григорчука ще двічі забила у ворота закарпатського клубу. На 68-й хвилині Штогрин оформив дубль. А на 81-й хвилині точним ударом відзначився Орест Кузик – асистував йому Штогрин.

Огляд матчу

Після цього матчу "Чорноморець" (19 очок) піднявся на друге місце в УПЛ. Одесити на 4 бали відстають від "Кривбаса", який лідирує в чемпіонаті. "Минай" (4 пункти) замикає турнірну таблицю.

У наступному турі чемпіонату України "моряки" мали б зіграти з "Шахтарем", але цей поєдинок було перенесено. Своєю чергою, підопічні Володимира Шарана 29 жовтня приймуть "Верес".

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