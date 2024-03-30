"Чорноморець" знищив "Полісся" та подовжив жахливу серію житомирців в УПЛ (відео)

"Чорноморець" розгромив "Полісся" в матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Зустріч у Житомирі завершилася з рахунком 1:4 .

Усі голи в цьому поєдинку було забито після перерви. Півзахисник "моряків" Артур Авагімян оформив хет-трик, відзначившись на 53-й, 60-й і 64-й хвилинах.

На 75-й хвилині Богдан Кушніренко скоротив відставання господарів поля, але через три хвилини отримав другу жовту картку та залишив свою команду в меншості.

Наприкінці матчу одесити скористалися чисельною перевагою та забили третій м'яч. На 90-й хвилині результативного удару завдав Орест Кузик.

Огляд матчу "Полісся" – "Чорноморець"

Буде додано незабаром.

Для "Полісся" це четверта поспіль поразка в УПЛ. Загалом безвиграшна серія команди становить уже 8 поєдинків. Востаннє житомирці вигравали ще 11 листопада минулого року в поєдинку з "Металістом 1925" (2:1).

Після цієї поразки "Полісся" (33 очки) залишилося на шостому місці в чемпіонаті України. "Чорноморець" (26 балів) піднявся на восьму позицію.

У наступному турі УПЛ житомирський клуб 8 квітня зустрінеться з "Минаєм". Днем раніше команда Романа Григорчука прийме "Олександрію".

Читайте також:

"Шахтар" у більшості розгромив "Оболонь" і став одноосібним лідером УПЛ (відео)

Букмекери оцінили шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024

Збірна України з футболу зіграє на Євро-2024: календар матчів "синьо-жовтих"