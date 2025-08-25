"Чорноморець" оголосив про підписання ексзахисника "Динамо" та збірної України

Євген Хачеріді / © ФК Чорноморець

Одеський "Чорноморець" оголосив про підписання колишнього захисника київського "Динамо" та збірної України Євгена Хачеріді.

Термін контракту 38-річного українця з "моряками" не повідомляється.

Хачеріді перейшов до "Чорноморця" у статусі вільного агента. Останнім його клубом був аматорський "Авангард" з Лозової, який він залишив близько місяця тому.

Цікаво, що востаннє на професійному рівні Євген грав ще п'ять років тому, а минулого сезону працював скаутом київського "Динамо".

Таким чином, Хачеріді став одноклубником іншого відомого українського захисника Ярослава Ракицького, з яким разом виступав за національну збірну.

Нинішню кампанію "Чорноморець" проводить у Першій лізі. Після трьох турів підопічні Олександра Кучера посідають друге місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 7 очок.

