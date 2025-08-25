- Дата публікації
"Чорноморець" оголосив про підписання ексзахисника "Динамо" та збірної України
Євген Хачеріді став одноклубником Ярослава Ракицького.
Одеський "Чорноморець" оголосив про підписання колишнього захисника київського "Динамо" та збірної України Євгена Хачеріді.
Термін контракту 38-річного українця з "моряками" не повідомляється.
Хачеріді перейшов до "Чорноморця" у статусі вільного агента. Останнім його клубом був аматорський "Авангард" з Лозової, який він залишив близько місяця тому.
Цікаво, що востаннє на професійному рівні Євген грав ще п'ять років тому, а минулого сезону працював скаутом київського "Динамо".
Таким чином, Хачеріді став одноклубником іншого відомого українського захисника Ярослава Ракицького, з яким разом виступав за національну збірну.
Нинішню кампанію "Чорноморець" проводить у Першій лізі. Після трьох турів підопічні Олександра Кучера посідають друге місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 7 очок.
