"Чортів ідіот": чемпіон "Формули-1" показав синові російського мільярдера середній палець під час обгону

Дебютант королівських автоперегонів знову гучно "заявив" про себе через невмілі дії на трасі.

Російський гонщик команди "Хаас" Дмитро Мазепін потрапив у новий скандал. Під час практики на Гран-прі Австрії пілот із РФ ледь не зіткнувся з Кімі Райкконеном з "Альфа Ромео".

Фінський гонщик намагався обігнати Мазепіна на одному з кіл, однак той почав його блокувати. Коли ж Райкконену вдалося таки зробити маневр і зрівнятися з росіянином, він показав на його адресу середній палець, а про нього в рацію своїй команді сказав: "От чортів ідіот".

sports.ru

Цікаво, що перед цим Мазепін також блокував шлях легендарному британцеві Льюїсу Гемілтону з "Мерседеса", повідомляє Sports.ru.

Мазепін підписав контракт з "Хаасом" наприкінці 2020 року. Передбачається, що "руку" до цього доклав батько гонщика - російський мільярдер Дмитро Мазепін.

Для Микити поточний сезон - дебютний у "Формулі-1".

Райккконен - чемпіон "Формули-1" сезону-2007.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, на Гран-прі Монако Мазепін зробив "прорив", вперше ставши не останнім.

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