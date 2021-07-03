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"Чортів ідіот": чемпіон "Формули-1" показав синові російського мільярдера середній палець під час обгону

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"Чортів ідіот": чемпіон "Формули-1" показав синові російського мільярдера середній палець під час обгону

Associated Press

Дебютант королівських автоперегонів знову гучно "заявив" про себе через невмілі дії на трасі.

Російський гонщик команди "Хаас" Дмитро Мазепін потрапив у новий скандал. Під час практики на Гран-прі Австрії пілот із РФ ледь не зіткнувся з Кімі Райкконеном з "Альфа Ромео".

Фінський гонщик намагався обігнати Мазепіна на одному з кіл, однак той почав його блокувати. Коли ж Райкконену вдалося таки зробити маневр і зрівнятися з росіянином, він показав на його адресу середній палець, а про нього в рацію своїй команді сказав: "От чортів ідіот".

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sports.ru

Цікаво, що перед цим Мазепін також блокував шлях легендарному британцеві Льюїсу Гемілтону з "Мерседеса", повідомляє Sports.ru.

  • Мазепін підписав контракт з "Хаасом" наприкінці 2020 року. Передбачається, що "руку" до цього доклав батько гонщика - російський мільярдер Дмитро Мазепін.
  • Для Микити поточний сезон - дебютний у "Формулі-1".
  • Райккконен - чемпіон "Формули-1" сезону-2007.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, на Гран-прі Монако Мазепін зробив "прорив", вперше ставши не останнім.