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Чотири голи і п'ять вилучень: матч лідерів Чемпіонату Португалії закінчився масовою колотнечею (відео)

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Чотири голи і п'ять вилучень: матч лідерів Чемпіонату Португалії закінчився масовою колотнечею (відео)

instagram.com/sportingclubedeportugal

Гравці та тренери "Порту" та "Спортинга" ледь не побилися на футбольному полі.

Центральний матч 22-го туру чемпіонату Португалії між "Порту" та лісабонським "Спортингом" мало не завершився побоїщем за участю гравців і представників тренерського штабу обох клубів.

До важливого поєдинку "дракони" підходили лідерами чемпіонату, випереджаючи "левів" на 6 очок. Тому поразка одніє чи іншої команди в цьому матчі суттєво змінювала розклади в боротьбі за титул. У результаті неймовірно напружена зустріч на стадіоні "Драгау" завершилася внічию з рахунком 2:2.

Голи Паулінью та Нуну Сантуша на 8-й і 34-й хвилинах відповідно дозволили чинним чемпіонам Португалії зробити заявку на перемогу, проте втримати бажаний результат "леви" не зуміли.

Ще до перерви Фабіу Віейра скоротив відставання "драконів". А на початку другого тайму центральний захисник гостей Себастьян Коатес заробив другу жовту картку і залишив свою команду в меншості. Господарі скористалися чисельною більшістю і все ж таки зрівняли рахунок на 78-й хвилині зусиллями Мехді Таремі.

Зазначимо, що кінцівка поєдинку вийшла просто шаленою. На десятій компенсованій хвилині на полі спалахнула масова колотнеча, в якій взяли участь футболісти та тренери обох команд.

За підсумками сутички арбітр роздав чотири червоні картки - по дві на команду. У складі "Порту" було вилучені Агустін Марчесін і Пепе, а у "Спортінгу" червоні картки отримали Жоау Пальінья та Бруну Табата.

  • Після 22 матчів "Порту" з 60 очками одноосібно очолює турнірну таблицю Чемпіонату Португалії.
  • "Спортинг" перебуває на другому місці, маючи у своєму активі 54 бали. На третій позиції з 47 пунктами розташувалася "Бенфіка" українського форварда Романа Яремчука.

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