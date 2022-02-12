Чотири голи і п'ять вилучень: матч лідерів Чемпіонату Португалії закінчився масовою колотнечею (відео)

Гравці та тренери "Порту" та "Спортинга" ледь не побилися на футбольному полі.

Центральний матч 22-го туру чемпіонату Португалії між "Порту" та лісабонським "Спортингом" мало не завершився побоїщем за участю гравців і представників тренерського штабу обох клубів.

До важливого поєдинку "дракони" підходили лідерами чемпіонату, випереджаючи "левів" на 6 очок. Тому поразка одніє чи іншої команди в цьому матчі суттєво змінювала розклади в боротьбі за титул. У результаті неймовірно напружена зустріч на стадіоні "Драгау" завершилася внічию з рахунком 2:2 .

Голи Паулінью та Нуну Сантуша на 8-й і 34-й хвилинах відповідно дозволили чинним чемпіонам Португалії зробити заявку на перемогу, проте втримати бажаний результат "леви" не зуміли.

Ще до перерви Фабіу Віейра скоротив відставання "драконів". А на початку другого тайму центральний захисник гостей Себастьян Коатес заробив другу жовту картку і залишив свою команду в меншості. Господарі скористалися чисельною більшістю і все ж таки зрівняли рахунок на 78-й хвилині зусиллями Мехді Таремі.

Зазначимо, що кінцівка поєдинку вийшла просто шаленою. На десятій компенсованій хвилині на полі спалахнула масова колотнеча, в якій взяли участь футболісти та тренери обох команд.

Five minutes of ABSOLUTE CHAOS to end a thriller between Porto and Sporting



Pepe received one of three red cards shown after the final whistle, as carnage broke out between both sets of players and staff.



The Dragons extend their unbeaten run to 50 matches! pic.twitter.com/i0F2Dmf1Dh — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 11, 2022

За підсумками сутички арбітр роздав чотири червоні картки - по дві на команду. У складі "Порту" було вилучені Агустін Марчесін і Пепе, а у "Спортінгу" червоні картки отримали Жоау Пальінья та Бруну Табата.

Після 22 матчів "Порту" з 60 очками одноосібно очолює турнірну таблицю Чемпіонату Португалії.

"Спортинг" перебуває на другому місці, маючи у своєму активі 54 бали. На третій позиції з 47 пунктами розташувалася "Бенфіка" українського форварда Романа Яремчука.

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