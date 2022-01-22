Чотири голи за 20 хвилин: "Динамо" розгромно виграло перший матч 2022 року (відео)

Чотири голи за 20 хвилин: "Динамо" розгромно виграло перший матч 2022 року (відео)

Підопічні Луческу розібралися з представником іспанської Сегунди B.

Київське "Динамо" провело перший поєдинок у новому році. На зборах в Іспанії "біло-сині" розбили клуб іспанської Сегунди B "Атлетіко Пульпіленьйо" з рахунком 4:0 .

Першу половину зустрічі команди завершили без голів. А в другому таймі чемпіон України чотири рази вразив ворота суперника, причому зробив це протягом 20 хвилин.

На 66-й хвилині рахунок у поєдинку відкрив Віктор Циганков, який замкнув простріл від Віталія Буяльського.

Через десять хвилин Карлос Де Пена подвоїв перевагу киян після передачі з флангу від Олександра Тимчика.

Моментально "біло-сині" забили третій гол у ворота іспанської команди - дубль оформив Циганков.

А остаточний рахунок на 87-й хвилині встановив Віталій Буяльський, розстрілявши порожні ворота. Асистував йому Владислав Кулач.

Наступний контрольний поєдинок команда Луческу проведе 22 січня. Суперником киян буде "Расінг Уніон" (Люксембург). Початок гри - о 18:00 за київським часом.

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі УПЛ після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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