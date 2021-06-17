"Чотири інфаркти і дві упаковки валідолу": реакція соцмереж на першу перемогу збірної України на Євро-2020

Вболівальники і експерти відреагували на дебютний виграш "синьо-жовтих" на турнірі.
Збірна України в нервовому матчі обіграла (2:1) національну команду Північної Македонії в матчі 2-го туру групи C Євро-2020.
ТСН Проспорт зібрав найцікавіші коментарі користувачів соцмереж на дебютну перемогу підопічних Андрія Шевченка на турнірі.
Виграли на Чемпіонаті Європи Вперше з 2012 року! #UKRMKD pic.twitter.com/HGFIgfuugU— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) June 17, 2021
Найкращий Гравець цього турніру прямо зараз — це Ярмола!— Олег Бабій (@ Gullit_87) June 17, 2021
Всіх з перемогою! З найважливішою перемогою для нашої збірної! Ярмола- лідер. Бущан на висоті. Ярема- паличка-виручалочка. Два різних тайми, але сьогодні хлопці були колективом до кінця.— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) June 17, 2021
Ось чому матчі збірної України такі цікаві?— Alpha (@_alpha_alice) June 17, 2021
Прям грають, намагаються. І Україна, і суперники.
Лайк❤️ # EURO2020 #UKRMKD # УкраінаМакедонія
Україна-Серевная Македонія— Agent mini KLOP (@MINIAGENTURA) June 17, 2021
2-1
просто бомба
Фуууухх ...— Artur (@arthuruank) June 17, 2021
Усе
Перемога збірної України !!! ⚽️
Україна 2 — 1 Північна Македонія # УАФ # МіЗбірна # EURO2020 # EURO2020_UAF pic.twitter.com/9lJFv6VjQn
Чотири інфаркті, 183 сівіх волосин і 2 упаковки валідолу. # Україна 2 — 1 # Македонія# євро2020— alyona (@dnimtilps) June 17, 2021
Україна — Північна Македонія 2: 1 Емоційна та результативна гра від збірної України. Дякую команді за таку важліву победу. Попереду матч з Австрією. Віримо в вас! pic.twitter.com/IQUcsLMpIn— Dmytro Razumkov (@DRazumkov) June 17, 2021
Усе. Україна 2 — 1 Македонія. Щиро вітаю кожного українця!— KaterinaBocharova (@ESBocharova) June 17, 2021
Враження від матчу Позитивні. Було дуже дінамічно! Для мене героєм цього матчу БУВ воротарів Бущан. ВІН реально рятував нашу збірну. В цілому, Було офігєнно!
- Україна набрала перші 3 очки і посідає 3-тє місце у своїй групі. Австрія (3 бали і матч у запасі) лідирує, Нідерланди (3 і матч у запасі) - другі, Північна Македонія (0) - четверта.
- До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.