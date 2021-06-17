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"Чотири інфаркти і дві упаковки валідолу": реакція соцмереж на першу перемогу збірної України на Євро-2020

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"Чотири інфаркти і дві упаковки валідолу": реакція соцмереж на першу перемогу збірної України на Євро-2020

Associated Press

Вболівальники і експерти відреагували на дебютний виграш "синьо-жовтих" на турнірі.

Збірна України в нервовому матчі обіграла (2:1) національну команду Північної Македонії в матчі 2-го туру групи C Євро-2020.

ТСН Проспорт зібрав найцікавіші коментарі користувачів соцмереж на дебютну перемогу підопічних Андрія Шевченка на турнірі.

  • Україна набрала перші 3 очки і посідає 3-тє місце у своїй групі. Австрія (3 бали і матч у запасі) лідирує, Нідерланди (3 і матч у запасі) - другі, Північна Македонія (0) - четверта.
  • До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.