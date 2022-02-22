Довго не могли дійти згоди: "Аякс" заплатить круглу суму футболісту, який рік провів у комі

Довго не могли дійти згоди: "Аякс" заплатить круглу суму футболісту, який рік провів у комі

Амстердамський клуб зумів порозумітися з родиною Нурі.

Аякс виплатить 7,85 мільйона євро компенсації сім'ї свого колишнього півзахисника Абдельхака Нурі, повідомляє Sky Sports.

У 2017 році футболіст переніс серцевий напад під час передсезонного матчу Аякса, після чого протягом року був у комі.

Неправильно надана медична допомога на полі призвела до незворотного пошкодження головного мозку Абдельхака. "Аякс" визнав помилки клубних лікарів та взяв на себе відповідальність за їхні наслідки.

В амстердамському клубі заявили, що домовилися з сім'єю Нурі про виплату компенсації, тому сторони припинили судовий розгляд у результаті мирової угоди.

"Ми всі розуміємо, що страждання Абдельхака та його рідних ще не закінчилися. Ситуація залишається дуже сумною і наш клуб це повністю усвідомлює. Ми дуже цінуємо те, як сім'я день і ніч з великою любов'ю дбає про Абдельхака. Коли я його відвідую, мене завжди зустрічають із розпростертими обіймами2, — заявив генеральний менеджер Аякса Едвін ван дер Сар.

"Аякс" розірвав контракт із Нурі у 2020 році, але підтримував його фінансово після перенесеного серцевого нападу.

із Нурі у 2020 році, але підтримував його фінансово після перенесеного серцевого нападу. 24-річний Нурі провів 15 матчів за першу команду "Аякса" у сезоні 2016/17.

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