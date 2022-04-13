Чотири українські тенісистки потрапили до основної сітки Roland Garros-2022

Чотири українські тенісистки потрапили до основної сітки Roland Garros-2022

Турнір розпочнеться 22 травня в Парижі.

Організатори Roland Garros-2022 опублікували список тенісисток, які забезпечили собі місця в основній сітці.

Право виступити там отримали одразу чотири українські тенісистки - Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Даяна Ястремська.

Найвищий номер посіву серед українок отримала Світоліна - 25-й. Очолила посів перша ракетка світу та переможниця Roland Garros-2020 Іга Свентек із Польщі.

Другий турнір Великого шолома в нинішньому сезоні відбудеться в Парижі від 22 травня до 5 червня. Чинною чемпіонкою Roland Garros в одиночному розряді чешка Барбора Крейчикова.

Додамо, що 15-16 квітня Ястремська в складі збірної України зіграє проти команди США на Кубку Біллі Джин Кінг. Світоліна ж за національну команду не зіграє - наприкінці березня вона оголосила, що бере паузу для відновлення від травми спини.

Раніше повідомлялося, що 98-річний харків'янин-рекордсмен зіграв у теніс проти ексдругої ракетки світу.

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