Чотири українські тенісистки потрапили до основної сітки Roland Garros-2022

Турнір розпочнеться 22 травня в Парижі.
Організатори Roland Garros-2022 опублікували список тенісисток, які забезпечили собі місця в основній сітці.
Право виступити там отримали одразу чотири українські тенісистки - Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Даяна Ястремська.
Найвищий номер посіву серед українок отримала Світоліна - 25-й. Очолила посів перша ракетка світу та переможниця Roland Garros-2020 Іга Свентек із Польщі.
Другий турнір Великого шолома в нинішньому сезоні відбудеться в Парижі від 22 травня до 5 червня. Чинною чемпіонкою Roland Garros в одиночному розряді чешка Барбора Крейчикова.
Додамо, що 15-16 квітня Ястремська в складі збірної України зіграє проти команди США на Кубку Біллі Джин Кінг. Світоліна ж за національну команду не зіграє - наприкінці березня вона оголосила, що бере паузу для відновлення від травми спини.
Раніше повідомлялося, що 98-річний харків'янин-рекордсмен зіграв у теніс проти ексдругої ракетки світу.
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