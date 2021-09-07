Чотирилапий бомбардир: пес забив курйозний гол в матчі Чемпіонату Чилі (відео)

Взяття воріт було скасовано арбітром.

Кумедний інцидент трапився під час поєдинку одного з нижчих дивізіонів Чемпіонату Чилі з футболу між "Депортиво" та "Сарагосою". Неймовірно, але голом у воротах гостей відзначився пес.

Команда господарів заробила штрафний удар біля воріт суперників. Під час подачі собака, який перед цим з'явився на полі, рвонув до воріт. М'яч влучив тварині в спину і курйозно зелетів до сітки воріт. Уболівальники відреагували на цей "шедевр" сміхом і гучними оплесками.

Однак радість гравців та фанатів "Депортиво" тривала недовго. Арбітр скасував гол, оскільки пес офіційно не був гравцем жодної з команд.

Тепер уболівальники просять, щоб клуб підписав чотирилапого бомбардира, який вже продемонстрував свої чудові навички на футбольному полі.

Раніше ТСН Проспорт писав, що у Шотландії пес вибіг на поле і врятував команду від голу.

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