Чотириразовий чемпіон "Формули-1", який підтримує Україну, оголосив про завершення кар'єри

Німецький гонщик Себастьян Феттель заявив, що сезон-2022 стане для нього останнім у кар'єрі.

35-річний Феттель, який виступає за команду "Aston Martin", вирішив, що настав час піти зі спорту, хоча нещодавно була інформація про те, що він веде переговори про продовження контракту.

Про це йдеться на офіційному сайті "Формули-1".

Зазначимо, що Феттель закінчує кар'єру у статусі 4-разового чемпіона "Формули-1". Усі титули завоював у період 2010–2013 років із командою "Red Bull". У кар'єрі Себастьян виступав не лише за "червоних". Також змагався у складі "Ferrari".

"Aston Martin" опублікував інтерв'ю німецького гонщика, де він прокоментував своє рішення піти з "Формули-1".

"Важко було ухвалити рішення про звільнення, і знадобився час для роздумів. Наприкінці сезону я подумаю про те, чим займатимуся далі. Безперечно, як батько, я хочу проводити більше часу з сім'єю. Але я хотів би не попрощатися, а подякувати кожному з вас, і не в останню чергу вболівальникам, без підтримки яких "Формула-1" не могла б існувати", - зазначив Феттель.

Станом на 28 липня німецький пілот провів 290 гонок, здобув 53 перемоги та 122 рази підіймався на п'єдестал, заробив 3 076 очок;

У сезоні 2022 року Феттель посідає 14-е місце в особистому заліку "Формули-1", набравши 15 очок. Лідує пілот "Red Bull" Макс Ферстаппен;

Феттель все ще зберігає титул наймолодшого чемпіона в історії "Формули-1". Себ виграв чемпіонство у 23 роки і 134 дні, випереджаючи не тільки Макса Ферстаппена, а й Льюїса Хемілтона та Фернандо Алонсо.

Додамо, що Феттель активно підтримує Україну після повномасштабного вторгнення з боку РФ. Так, німець спочатку пофарбував свій шолом у синьо-жовті кольори. На ньому також зображений голуб миру та напис "No war" ("Ні війні"). Пізніше Себастьян закликав фінансово допомагати Україні. У знак подяки Феттелу нещодавно презентували вишиванку.

Раніше повідомлялося, що пілоти "Формули-1", включно з Феттелем та дворазовим чемпіоном світу іспанцем Фернандо Алонсо, провели акцію на підтримку України.