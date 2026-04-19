Проспорт
83
2 хв

Чотири голи та серія пенальті: визначився володар Кубка Іспанії з футболу

"Реал Сосьєдад" у серії пенальті здолав "Атлетіко" та завоював трофей.

Максим Приходько
"Атлетіко" — "Реал" Сосьєдад

"Реал Сосьєдад" став володарем Кубка Іспанії з футболу сезону-2025/26.

У фінальному матчі турніру, який відбувся на стадіоні "Ла Картуха" у Севільї, баски перемогли мадридський "Атлетіко" — 2:2, 4:3 у серії пенальті.

Вже на 14-й секунді поєдинку Андер Барренечеа замкнув подачу Гонсалу Гедеша, вивівши "Реал Сосьєдад" уперед.

На 18-й хвилині "матрацники" відігралися завдяки точному удару Адемоли Лукмана.

Перед перервою баски повернули собі перевагу в рахунку — на 45+1-й хвилині Мікель Оярсабаль реалізував пенальті.

У другому таймі підопічним Дієго Сіеоне вдалося знову відновити паритет — на 83-й хвилині Хуліан Альварес забив гол, який перевів гру до екстратаймів.

В екстратаймах команди не відзначалися голами, тож володар трофею визначався у серії пенальті. Там тріумфували підопічні Пеллегріно Матараццо — воротар басків Унаї Марреро відбив удари Александера Серлота та Хуліана Альвареса.

"Реал Сосьєдад" увосьме зіграв у фіналі Кубка Іспанії та завоював четвертий трофей (1909, 1987, 2020, 2026).

Для "Атлетіко" це був 20-й фінал Кубка Іспанії та перший за 13 років. "Матрацники" здобували цей трофей 10 разів.

Рекордсменом за перемогами в Кубку Іспанії залишається "Барселона", яка 32 рази вигравала цей турнір. За нею розташувалися "Атлетик" Більбао (24) та "Реал" Мадрид (20).

