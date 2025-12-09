ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
1 хв

Чотири українські тенісистки автоматично потрапили до основної сітки Australian Open-2026

Перший мейджор нового сезону відбудеться від 18 січня до 1 лютого в Мельбурні.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Чотири українські тенісистки автоматично потрапили до основної сітки одиночного розряду Australian Open-2026 завдяки високому рейтингу: Еліна Світоліна (№14 WTA), Марта Костюк (№26 WTA), Даяна Ястремська (№27 WTA) та Олександра Олійникова (№96 WTA).

Список учасниць було опубліковано на офіційному сайті змагань.

Зазначимо, що Олійникова вперше в кар'єрі зіграє на рівні Grand Slam.

Ще дві українки Ангеліна Калініна (№156 WTA) та Юлія Стародубцева (№WTA 113) також спробують пробитися до основи Відкритого чемпіонату Австралії, але для цього їм потрібно подолати кваліфікацію.

Матчі основної сітки Australian Open-2026 відбудуться від 18 січня до 1 лютого в Мельбурні.

Чинною чемпіонкою австралійського мейджора є американка Медісон Кіз. Найкращий результат серед українок на попередньому Australian Open показала Світоліна, яка зупинилася у чвертьфіналі після поразки від майбутньої переможниці турніру.

Дата публікації
Кількість переглядів
26
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie