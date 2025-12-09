Чотири українські тенісистки автоматично потрапили до основної сітки Australian Open-2026

Еліна Світоліна / © Associated Press

Чотири українські тенісистки автоматично потрапили до основної сітки одиночного розряду Australian Open-2026 завдяки високому рейтингу: Еліна Світоліна (№14 WTA), Марта Костюк (№26 WTA), Даяна Ястремська (№27 WTA) та Олександра Олійникова (№96 WTA).

Список учасниць було опубліковано на офіційному сайті змагань.

Зазначимо, що Олійникова вперше в кар'єрі зіграє на рівні Grand Slam.

Ще дві українки Ангеліна Калініна (№156 WTA) та Юлія Стародубцева (№WTA 113) також спробують пробитися до основи Відкритого чемпіонату Австралії, але для цього їм потрібно подолати кваліфікацію.

Матчі основної сітки Australian Open-2026 відбудуться від 18 січня до 1 лютого в Мельбурні.

Чинною чемпіонкою австралійського мейджора є американка Медісон Кіз. Найкращий результат серед українок на попередньому Australian Open показала Світоліна, яка зупинилася у чвертьфіналі після поразки від майбутньої переможниці турніру.