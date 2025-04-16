Еліна Світоліна / © Associated Press

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Чотири українські тенісистки напряму потрапили до основної сітки Roland Garros-2025.

Як можна побачити на офіційному сайті турніру, участь в основній сітці французького мейджора гарантували собі Еліна Світоліна (WTA 18), Марта Костюк (WTA 25), Даяна Ястремська (WTA 46) та Ангеліна Калініна (WTA 65).

Ще одна українка, Юлія Стародубцева (WTA 103), теж претендує на безпосереднє потрапляння до основи турніру Grand Slam. Вона йде третьою в альтернативному списку. Якщо до старту змагань не знімуться три заявлені тенісистки, то їй доведеться проходити кваліфікацію.

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Матчі основної сітки Roland Garros-2025 відбудуться від 25 травня до 8 червня.

Чинною чемпіонкою турніру є Іга Швьонтек, яка торік утретє поспіль перемогла на Відкритому чемпіонаті Франції. Польська тенісистка виграла чотири з п'яти останніх Roland Garros.

Найкращий результат серед українок на Roland Garros-2024 показала Світоліна, яка вибула в 1/8 фіналу.