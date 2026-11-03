Чотириразовий володар Кубка Стенлі закликав бойкотувати повернення Росії на ЧС з хокею

Збірна Росії з хокею / © Associated Press

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Чотириразовий володар Кубка Стенлі Ніклас Лідстрем відреагував на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні зобов'язати Міжнародну федерацію хокею (IIHF) повернути російські збірні до міжнародних змагань.

Лідстрем вважає, що збірна Швеції має бойкотувати майбутній чемпіонат світу після того, як CAS допустив росіян до турнірів.

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"Перша думка — потрібно бойкотувати це", — наводить слова Лідстрема Hockeynews.se.

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Варто зазначити, що Лідстрем також є радником Шведської хокейної асоціації (SHF). Раніше президент організації Андерс Ларссон оголосив, що національна збірна не бойкотуватиме турніри, навіть якщо в них братимуть участь російські гравці.

Після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який задовольнив апеляцію Російської федерації хокею та скасував відсторонення російських команд від міжнародних змагань, виникла загроза, що Росія може посісти місце України на ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні.

Збірна України з хокею останньою кваліфікувалася на ЧС-2027 в еліті, посівши друге місце на ЧС-2026 у дивізіоні ІА.

Водночас CAS зобов'язав IIHF повернути російські команди до міжнародних змагань, зокрема й збірну Росії на чемпіонат світу на тому рівні, на якому її відсторонили 2022 року. Оскільки чоловіча збірна РФ тоді виступала в елітному дивізіоні, її повернення може означати, що саме Україна втратить своє місце серед найсильніших команд світу.

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Однак, колишній віцепрезидент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Калерво Куммола запевнив, що збірну України не виключать з еліти ЧС-2027 з хокею. Водночас питання повернення Росії до міжнародного хокею залишається на порядку денному.

ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні відбудеться від 14 до 30 травня 2027 року в Німеччині.

Нагадаємо, збірна України удесяте в історії та вперше від 2007 року виступить на чемпіонаті світу в елітному дивізіоні. Найкращим результатом "синьо-жовтих" було дев'яте місце на ЧС-2002.

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