ЧС-2022: Англія забила 10 голів Сан-Марино та їде на мундіаль, Італія віддала пряму путівку швейцарцям

Переможці Євро-2020 сенсаційно вирушили до стикових матчів.

15 листопада стали відомі імена ще двох учасників фінального турніру Чемпіонату світу-2022 . Ними стали збірні Англії та Швейцарії.

Дивіться також: ЧС-2022: хто вже вийшов до фінального турніру

Підопічні Гарета Саутгейта на виїзді познущалися з команди Сан-Марино (10:0), забивши у ворота суперника десять голів. Команда "Трьох левів" (26 очок) виграла відбіркову групу та вийшла на світову першість. Польща (20 балів), програвши в останньому турі угорцям (1:2), стала другою і зіграє у стикових матчах.

А швейцарці вдома розгромили Болгарію - 4:0. У паралельному матчі цієї групи Італія не змогла обіграти Північну Ірландію (0:0). У підсумки "хрестоносці" (18 очок) обійшли команду Роберто Манчіні (16 балів) в турнірній таблиці та завоювали пряму путівку на ЧС-2022. А переможці Євро-2020 сенсаційно будуть змушені змагатися у стикових поєдинках.

Дивіться також: Відбір на ЧС-2022: хто зіграє у стикових матчах

Згідно з регламентом, переможці груп напряму виходять до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Стикові матчі будуть зіграні 24 і 29 березня 2022 року. Жеребкування стикових матчів відбудеться 26 листопада в Цюріху.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання