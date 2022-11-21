ЧС-2022: гол сина володаря "Золотого м'яча" не допоміг США здолати кривдника збірної України

Американці в кінцівці втратили перемогу над валлійцями у своєму стартовому матчі на Мундіалі.

Збірна США зіграла внічию з командою Уельсу в матчі 1-го туру групи B чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Ахмед бін Алі" в Ер-Раяні завершився з рахунком 1:1.

Американців, яких перед дебютним матчем на турнірі потужно мотивував президент країни Джо Байден, на 36-й хвилині вивів уперед гол нападника французького "Лілля" Тімоті Веа.

Крістіан Пулішич після сольного проходу віддав чудову передачу на Веа, а той в один дотик пробив повз голкіпера у дальній кут.

Цікаво, що 22-річний американець – син легендарного футболіста та президента Ліберії Джорджа Веа, який є володарем "Золотого м'яча" 1995 року. Таким чином, Тімоті перевершив за голами на ЧС свого батька, який жодного разу не грав на чемпіонатах світу.

Утім, втримати перемогу американці не зуміли. На 82-й хвилині пенальті реалізував Гарет Бейл, чим врятував свою збірну від поразки.

Нагадаємо, саме Уельс не пустив Україну на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації мінімально поступилися валлійцям.

В іншому матчі першого туру квартету B збірна Англії розтрощила команду Ірану з рахунком 6:2 .

з рахунком . У другому турі 25 листопада Англія протистоятиме США, а валлійці зіграють з іранцями. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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