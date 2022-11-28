ЧС-2022: Іран поскаржився на США до ФІФА через "неповагу до державного прапора" – що трапилося

В іранській футбольній федерації обурилися тим, що в одному з постів у соцмережах збірної США прапор Ірану був зображений без державного герба.

Федерація футболу Ірану подала скаргу на збірну США до Комітету етики ФІФА через нібито виявлену неповагу до державного прапора їхньої країни.

Про це повідомляє BBC.

Справа в тому, що напередодні офіційний акаунт американської збірної у Twitter опублікував турнірну таблицю групи B після 2-го туру, де прапор Ірану зображений без державного герба.

На думку представників федерації футболу Ірану, це порушення статуту ФІФА та пункту про дискримінацію, яке може каратися навіть 10-матчевою дискваліфікацією.

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Варто зазначити, що прапор Ірану був неправильно зображений лише в одній публікації американської команди. Інші пости, зокрема турнірна таблиця після першого туру та сам анонс гри між збірними в 3-му турі, містять коректний прапор Ірану.

The official US Soccer Twitter has posted the flag of Iran without the Islamic Republic symbol. US Soccer says it's to show "support for the women in Iran fighting for basic human rights." US Soccer adds it was a one-time display and it will restore the symbol moving forward. pic.twitter.com/KmhWqQoLSo — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 27, 2022

Матч Іран – США відбудеться у вівторок, 29 листопада. Початок принципового протистояння – о 21:00 за київським часом.

Після двох турів ЧС-2022 очолює квартет B збірна Англії, яка має 4 очки. На другому місці – Іран (3). Збірна США (2) перебуває на третій сходинці. Команда Уельсу (1) замикає таблицю.

У заключному турі Іран протистоятиме США, а Уельс зіграє з Англією. До плейоф з групи вийдуть дві найкращі команди.

Нагадаємо, нещодавно в Ірані заарештували одного з найвідоміших футболістів країни.

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