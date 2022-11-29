ЧС-2022: Нідерланди без проблем перемогли країну-господарку, Сенегал вибив Еквадор з турніру

На Мундіалі відбулися заключні матчі групи A.
У вівторок, 29 листопада, збірна Нідерландів перемогла національну команду Катару в матчі 3-го туру групи A чемпіонату світу-2022. Поєдинок завершився з рахунком 2:0.
Рахунок матчу відкрив на 26-й хвилині Коді Гакпо. Він вийшов на вільний простір, отримавши в штрафному майданчику вдало виконану передачу, та відправив м'яч під праву стійку.
На початку другого тайму Френкі де Йонг подвоїв перевагу своєї команди, підібравши м'яч у штрафному майданчику та безжально відправивши його в правий кут воріт.
В середині другої половини зустрічі нідерландська збірна могла довести рахунок до розгромного – Стевен Бергейс вразив ворота суперника, але арбітр скасував його після перегляду VAR, була гра рукою.
У паралельному матчі цього квартету збірна Сенегалу перемогла Еквадор – 1:2.
Першими забили сенегальці. На 44-й хвилині Ісмаїла Сарр з одинадцятиметрової позначки відправив м'яч у правий нижній кут воріт – Ернан Галіндес не зміг цьому запобігти.
В середині другого тайму збірна Еквадору зрівняла рахунок – відзначився Мойзес Кайседо.
Вже за дві хвилини Каліду Кулібалі підібрав м'яч у штрафному майданчику та знову вивів Сенегал вперед.
- Після 3-х турів збірна Нідерландів очолює групу з 7 очками. Сенегал має 6 балів та другу позицію. Еквадор з 4 очками – третій. Катар з нулем на дні.
- Таким чином, Нідерланди та Сенегал продовжують шлях на Мундіалі.
Читайте також:
Чемпіонат світу-2022: календар і результати всіх матчів
Чемпіонат світу з футболу-2022: хто вже вийшов до плейоф
Переписали історію: збірна Бразилії встановила два нових рекорди чемпіонатів світу з футболу