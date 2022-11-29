ЧС-2022: Нідерланди без проблем перемогли країну-господарку, Сенегал вибив Еквадор з турніру

На Мундіалі відбулися заключні матчі групи A.

У вівторок, 29 листопада, збірна Нідерландів перемогла національну команду Катару в матчі 3-го туру групи A чемпіонату світу-2022. Поєдинок завершився з рахунком 2:0 .

Рахунок матчу відкрив на 26-й хвилині Коді Гакпо. Він вийшов на вільний простір, отримавши в штрафному майданчику вдало виконану передачу, та відправив м'яч під праву стійку.

На початку другого тайму Френкі де Йонг подвоїв перевагу своєї команди, підібравши м'яч у штрафному майданчику та безжально відправивши його в правий кут воріт.

В середині другої половини зустрічі нідерландська збірна могла довести рахунок до розгромного – Стевен Бергейс вразив ворота суперника, але арбітр скасував його після перегляду VAR, була гра рукою.

У паралельному матчі цього квартету збірна Сенегалу перемогла Еквадор – 1:2 .

Першими забили сенегальці. На 44-й хвилині Ісмаїла Сарр з одинадцятиметрової позначки відправив м'яч у правий нижній кут воріт – Ернан Галіндес не зміг цьому запобігти.

В середині другого тайму збірна Еквадору зрівняла рахунок – відзначився Мойзес Кайседо.

Вже за дві хвилини Каліду Кулібалі підібрав м'яч у штрафному майданчику та знову вивів Сенегал вперед.

Після 3-х турів збірна Нідерландів очолює групу з 7 очками. Сенегал має 6 балів та другу позицію. Еквадор з 4 очками – третій. Катар з нулем на дні.

Таким чином, Нідерланди та Сенегал продовжують шлях на Мундіалі.

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