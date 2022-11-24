ЧС-2022: Швейцарія здобула мінімальну перемогу, Південна Корея та Уругвай не визначили сильнішого

Відбулися два поєдинки ігрового дня на Мундіалі.

У четвер, 24 листопада, у матчі 1-го туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Швейцарії мінімально перемогла національну команду Камеруну. Матч завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол поєдинку було забито на початку другого тайму – на 48-й хвилині зустрічі відзначився Бріль Емболо з передачі Джердана Шакірі.

У іншому матчі цього квартету Бразилія зустрінеться з Сербією. Поєдинок вібдудеться також 24 листопада, але о 21:00 за київським часом.

У другому турі 28 листопада Камерун зіграє з Сербією, а Бразилія поміряється силами зі Швейцарією.

Інший матч ігрового дня у групі H між збірними Уругваю та Південної Кореї завершився безгольовою нічиєю – 0:0 .

На 34-й хвилині стався перший небезпечний момент матчу Хван Ий Джо знайшов вільний простір у штрафному майданчику, отримавши передачу, але не скористався своїм шансом – м'яч після його удару полетів вище воріт уругвайців.

Наприкінці першого тайму хороший шанс відкрити рахунок отримав Уругвай – Дієго Годін високо вистрибнув під час розіграшу кутового і спробував головою пробити повз воротаря, але влучив у ліву стійку.

Ще одну можливість відзначитися змарнував зірка "Ліверпуля" Дарвін Нуньєс, який підхопив передачу на лінії штрафного майданчика, але спрямував м'яч повз праву стійку.

В іншому матчі першого туру квартету H зустрінуться збірні Португалії та Гани. Початок поєдинку о 18:00.

У другому турі 28 листопада Південна Корея протистоятиме Гані, а Португалія визначить сильнішого зі Уругваєм. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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