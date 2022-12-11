ЧС-2022 з футболу: букмекери перед півфіналами назвали нового фаворита турніру

Боротьбу за трофей продовжують лише чотири збірні.

У Катарі на фінішну пряму виходить чемпіонат світу-2022 з футболу. На Мундіалі залишилося зіграти лише чотири матчі: два півфінали, поєдинок за третє місце та фінал.

Після чвертьфінальних зустрічей визначилися півфінальні пари ЧС-2022: Аргентина битиметься з Хорватією, а чинні чемпіони світу – французи – позмагаються з головною сенсацією турніру – збірною Марокко.

Перед матчами 1/2 фіналу чемпіонату світу букмекери оприлюднили котирування на переможця турніру.

На їхню думку, найкращі шанси завоювати трофей має збірна Франції. Коефіцієнт на перемогу "Ле Бле" в турнірі становить 2,10.

Друге в списку головних фаворитів ЧС-2022 посідають аргентинці. Коефіцієнт на тріумф Ліонеля Мессі та Ко дорівнює 2,60.

Не такими високими контори вважають шанси виграти Мундіаль збірних Хорватії (7,50) та Марокко (10,00).

Нагадаємо, перед початком ЧС-2022 букмекери пророкували перемогу на Мундіалі збірній Бразилії, однак підопічні Тіте в 1/4 фіналу програли хорватам у серії пенальті та вилетіли з турніру.

Матч Аргентина – Хорватія відбудеться 13 грудня, а Франція та Марокко поміряються силами 14 грудня. Початок поєдинків – о 21:00 за київським часом.

Фінал ЧС-2022 буде зіграний 18 грудня на Національному стадіоні у Лусаїлі. Днем раніше невдахи півфіналів розіграють "бронзу" планетарної першості.

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