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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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ЧС-2025 з хокею: чи вийшла збірна України до елітного дивізону, підсумкова турнірна таблиця

"Синьо-жовті" фінішували на третій сходинці та залишилися у другому за престижністю дивізіоні.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України з хокею

Збірна України з хокею / © facebook.com/fhu.com.ua

3 травня завершився чемпіонат світу-2025 у дивізіоні ІА (другий за силою – прим.). За його підсумками збірна України не змогла підвищитися в класі.

Після поразки від японців у заключному турі українцям для першого за 18 років виходу до елітного дивізіону чемпіонату світу необхідно було сподіватися на сприятливий результат у матчах Італія – Румунія та Велика Британія – Польща.

Однак італійці розгромили румунів (7:1), а британці розбили поляків (3:0). Таким чином, саме Велика Британія (12 очок) та Італія (10 балів) посіли перше та друге місця в підсумковій турнірній таблиці і завоювали путівки до еліти.

Збірна України з 9 заліковими пунктами фінішувала на третій позиції, а відтак залишилася у дивізіоні ІА на наступний рік.

Згідно з регламентом, путівки до елітного дивізіону отримали дві найкращі команди. Збірна, яка фінішувала останньою (Румунія), вилетіла до дивізіону IB (третій за престижністю – прим.).

Підсумкова турнірна таблиця ЧС-2025 у дивізіоні ІА

1. Велика Британія – 12 очок, різниця шайб – 19:9

2. Італія – 10, 18:11

3. Україна – 9, 16:10

4. Японія – 7, 14:16

5. Польща – 6, 8:13

6. Румунія – 1, 6:22

Нагадаємо, збірна України вперше від 2017 року виступила на чемпіонаті світу в дивізіоні ІА. Торік наша національна команда виграла планетарну першість у Дивізіоні IB, завдяки чому здобула підвищення в класі.

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