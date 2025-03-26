ЧС-2026 з футболу: хто вже вийшов до фінального турніру

У майбутньому Мундіалі візьмуть участь 48 збірних.
На різних континентах триває кваліфікація на чоловічий чемпіонат світу-2026 з футболу.
Уже відомі сім учасників майбутнього Мундіалю, який відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці.
Господарі ЧС-2026 автоматично отримали путівки до фінальної частини турніру. Також на планетарну першість вже відібралися Японія, Нова Зеландія, Іран та Аргентина.
Список учасників чемпіонату світу-2026 з футболу
- Європа (0/16):
- Африка (0/9):
- Азія (2/8): Японія, Іран
- Південна Америка (1/6): Аргентина
- Північна Америка (3/6): США, Канада, Мексика
- Океанія (1/1): Нова Зеландія
- Переможці плейоф (0/2):
ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
Поєдинки 23-го в історії чемпіонату світу будуть зіграні у 16 містах. Матч-відкриття турніру заплановано 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.
Читайте також: