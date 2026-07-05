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ЧС-2026 з футболу: хто вже вийшов до 1/4 фіналу
Дивіться перелік збірних, які зіграють у чвертьфіналі Мундіалю.
Від 4 до 7 липня відбуваються матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.
Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу Мундіалю.
До вашої уваги список збірних, які пробилися до 1/4 фіналу ЧС-2026.
Хто вийшов до 1/8 фіналу ЧС-2026
Марокко
Франція
Сітка плейоф ЧС-2026
Нагадаємо, ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
Звання чинного чемпіона світу захищає збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 підопічні Ліонеля Скалоні в серії пенальті обіграли Францію.
До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.