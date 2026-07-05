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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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450
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ЧС-2026 з футболу: хто вже вийшов до 1/4 фіналу

Дивіться перелік збірних, які зіграють у чвертьфіналі Мундіалю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Франції з футбол

Збірна Франції з футбол / © Associated Press

Від 4 до 7 липня відбуваються матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу Мундіалю.

До вашої уваги список збірних, які пробилися до 1/4 фіналу ЧС-2026.

Хто вийшов до 1/8 фіналу ЧС-2026

  • Марокко

  • Франція

Сітка плейоф ЧС-2026

Сітка плейоф ЧС-2026 / x.com/FIFAWorldCup

Сітка плейоф ЧС-2026 / x.com/FIFAWorldCup

Нагадаємо, ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Звання чинного чемпіона світу захищає збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 підопічні Ліонеля Скалоні в серії пенальті обіграли Францію.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
450
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