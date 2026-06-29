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ЧС-2026 з футболу: хто вже вийшов до 1/8 фіналу
Дивіться перелік збірних, які подолали перший раунд плейоф Мундіалю.
Від 28 червня до 4 липня відбуваються матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.
У них беруть участь 32 із 48 збірних-учасниць Мундіалю, які подолали груповий етап турніру.
Переможці одноматчевих протистоянь першого раунду плейоф вийдуть до наступної стадії.
До вашої уваги список збірних, які вже пробилися до 1/8 фіналу ЧС-2026.
Хто вийшов до 1/8 фіналу ЧС-2026
Канада
Бразилія
Сітка плейоф ЧС-2026
Нагадаємо, ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
Звання чинного чемпіона світу захищає збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 підопічні Ліонеля Скалоні в серії пенальті обіграли Францію.
До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.