ЧС-2026 з футболу: повна сітка плейоф

Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

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Від 11 червня до 19 липня у США, Мексиці та Канаді відбувається фінальний турнір чемпіонату світу-2026 з футболу.

Груповий етап Мундіалю закінчився 28 червня і вже того ж дня стартував плейоф.

До матчів на вибування потрапили 32 із 48 збірних-учасниць світової першості. До вашої уваги повна сітка плейоф турніру.

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Сітка плейоф ЧС-2026

Сітка плейоф ЧС-2026 / x.com/FIFAWorldCup

Поєдинки 23-го в історії чемпіонату світу з футболу відбуваються у 16 містах. Ними стали: у Канаді — Торонто та Ванкувер, у Мексиці — Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США — Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Фінальний поєдинок 19 липня прийме арена "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка).

Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Загалом ЧС-2026 складатиметься з 104 матчів, а сам турнір триватиме 39 днів. Це буде найтриваліший чемпіонат світу з футболу в історії. Для порівняння: на ЧС-2022 було зіграно 64 поєдинки за 28 днів.

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Зазначимо, що чинним чемпіоном світу з футболу є збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

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