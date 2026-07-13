ЧС-2026 з футболу: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

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14 та 15 липня на чемпіонаті світу-2026 з футболу, який триває у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді, будуть зіграні півфінальні матчі.

У них візьмуть участь 4 збірні, які виграли свої поєдинки 1/4 фіналу: Франція, Іспанія, Англія та Аргентина.

У першому півфіналі Франція позмагається з Іспанією, а в другому Англія зійдеться з Аргентиною. Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до фіналу, а переможені зіграють у матчі за третє місце.

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ЧС-2026: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

Вівторок, 14 липня

22:00. Франція — Іспанія

Середа, 15 липня

22:00. Англія — Аргентина

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Сітка плейоф ЧС-2026

Сітка плейоф ЧС-2026 / x.com/FIFAWorldCup

Зазначимо, що фінал ЧС-2026 відбудеться у неділю, 19 липня, на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перед цим у ніч проти 19 липня на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) заплановано матч за третє місце, який розпочнеться о 00:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що футболіст-учасник ЧС-2026 раптово помер у віці 25 років.

Також ми розповідали, що Мбаппе встановив унікальне бомбардирське досягнення чемпіонатів світу.

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