ЧС-2026 з футболу: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

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Від 9 до 12 липня на чемпіонаті світу-2026 з футболу, який триває у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді, будуть зіграні матчі 1/4 фіналу.

У них візьмуть участь 8 збірних, які виграли свої поєдинки 1/8 фіналу.

Переможці одноматчевих протистоянь 1/4 фіналу вийдуть до півфіналу.

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ЧС-2026: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Четвер, 9 липня

23:00. Франція — Марокко

П'ятниця, 10 липня

22:00. Іспанія — Бельгія

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Неділя, 12 липня

00:00. Норвегія — Англія

04:00. Аргентина — Швейцарія

Сітка плейоф ЧС-2026

Сітка плейоф ЧС-2026 / x.com/FIFAWorldCup

Раніше повідомлялося, що Мессі побив історичний рекорд Марадони на чемпіонатах світу.

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Також ми розповідали, що Роналду повторив антирекорд чемпіонатів світу за кількістю поразок.

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