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ЧС-2026 з футболу: розклад і результати матчів 1/4 фіналу
Чвертьфінальні поєдинки світової першості відбудуться від 9 до 12 липня.
Від 9 до 12 липня на чемпіонаті світу-2026 з футболу, який триває у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді, будуть зіграні матчі 1/4 фіналу.
У них візьмуть участь 8 збірних, які виграли свої поєдинки 1/8 фіналу.
Переможці одноматчевих протистоянь 1/4 фіналу вийдуть до півфіналу.
ЧС-2026: розклад і результати матчів 1/4 фіналу
Четвер, 9 липня
23:00. Франція — Марокко
П'ятниця, 10 липня
22:00. Іспанія — Бельгія
Неділя, 12 липня
00:00. Норвегія — Англія
04:00. Аргентина — Швейцарія
Сітка плейоф ЧС-2026
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