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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
295
Час на прочитання
1 хв

ЧС-2026 з футболу: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Поєдинки другого раунду плейоф Мундіалю відбудуться від 4 до 7 липня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Уболівальник з копією трофею чемпіонату світу з футболу

Уболівальник з копією трофею чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

Від 4 до 7 липня на чемпіонаті світу-2026 з футболу, який триває у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді, будуть зіграні матчі 1/8 фіналу.

У них візьмуть участь 16 збірних, які виграли свої поєдинки 1/16 фіналу.

Переможці одноматчевих протистоянь 1/8 фіналу вийдуть до чвертьфіналу.

ЧС-2026: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Субота, 4 липня

20:00. Канада — Марокко

Неділя, 5 липня

00:00. Парагвай — Франція

23:00. Бразилія — Норвегія

Понеділок, 6 липня

03:00. Мексика — Англія

22:00. Португалія — Іспанія

Вівторок, 7 липня

03:00. США — Бельгія

19:00. Аргентина — Єгипет

23:00. Швейцарія — Колумбія

Сітка плейоф ЧС-2026

Сітка плейоф ЧС-2026 / x.com/FIFAWorldCup

Сітка плейоф ЧС-2026 / x.com/FIFAWorldCup

Раніше повідомлялося, що Мессі встановив низку рекордів після переможного матчу з Кабо-Верде на ЧС-2026.

Також ми розповідали, що воротар збірної Іспанії встановив абсолютний рекорд чемпіонатів світу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
295
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