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ЧС-2026 з футболу: розклад і результати матчів 1/8 фіналу
Поєдинки другого раунду плейоф Мундіалю відбудуться від 4 до 7 липня.
Від 4 до 7 липня на чемпіонаті світу-2026 з футболу, який триває у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді, будуть зіграні матчі 1/8 фіналу.
У них візьмуть участь 16 збірних, які виграли свої поєдинки 1/16 фіналу.
Переможці одноматчевих протистоянь 1/8 фіналу вийдуть до чвертьфіналу.
ЧС-2026: розклад і результати матчів 1/8 фіналу
Субота, 4 липня
20:00. Канада — Марокко
Неділя, 5 липня
00:00. Парагвай — Франція
23:00. Бразилія — Норвегія
Понеділок, 6 липня
03:00. Мексика — Англія
22:00. Португалія — Іспанія
Вівторок, 7 липня
03:00. США — Бельгія
19:00. Аргентина — Єгипет
23:00. Швейцарія — Колумбія
Сітка плейоф ЧС-2026
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Також ми розповідали, що воротар збірної Іспанії встановив абсолютний рекорд чемпіонатів світу.