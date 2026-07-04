ЧС-2026 з футболу: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Уболівальник з копією трофею чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

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Від 4 до 7 липня на чемпіонаті світу-2026 з футболу, який триває у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді, будуть зіграні матчі 1/8 фіналу.

У них візьмуть участь 16 збірних, які виграли свої поєдинки 1/16 фіналу.

Переможці одноматчевих протистоянь 1/8 фіналу вийдуть до чвертьфіналу.

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ЧС-2026: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Субота, 4 липня

20:00. Канада — Марокко

Неділя, 5 липня

00:00. Парагвай — Франція

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23:00. Бразилія — Норвегія

Понеділок, 6 липня

03:00. Мексика — Англія

22:00. Португалія — Іспанія

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Вівторок, 7 липня

03:00. США — Бельгія

19:00. Аргентина — Єгипет

23:00. Швейцарія — Колумбія

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Сітка плейоф ЧС-2026

Сітка плейоф ЧС-2026 / x.com/FIFAWorldCup

Раніше повідомлялося, що Мессі встановив низку рекордів після переможного матчу з Кабо-Верде на ЧС-2026.

Також ми розповідали, що воротар збірної Іспанії встановив абсолютний рекорд чемпіонатів світу.

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