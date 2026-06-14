ЧС-2026 з футболу: розклад матчів на 15 червня та прогнози букмекерів

Збірна Іспанії з футболу / © Associated Press

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У понеділок, 15 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться п'ятий ігровий день — уболівальники побачать чотири матчі стартового туру.

Відкриє ігровий день поєдинок у групі E між збірною Кот-д'Івуару, фанатів якої не пустили до США на Мундіаль, та командою Еквадору.

До вашої уваги розклад усіх матчів ЧС-2026 на 15 червня, а також прогнози букмекерів на ці поєдинки.

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Розклад матчів ЧС-2026 на 15 червня і прогнози букмекерів

02:00 Кот-д'Івуар — Еквадор (група Е)

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Еквадору. На перемогу південноамериканців можна поставити з коефіцієнтом 2,60. Нічия — 2,86. Виграш івуарійців — 3,38.

У цьому квартеті також виступають збірні Німеччини та Кюрасао, які очну зустріч першого туру проведуть 14 червня, о 20:00 за київським часом.

05:00 Швеція — Туніс (група F)

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У цьому поєдинку аналітики віддають перевагу шведам. На їхню перемогу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,98. Нічия — 3,53. Виграш Тунісу — 4,15.

У цій групі також змагаються Нідерланди та Японія, які зійдуться в очному поєдинку першого туру 14 червня, о 23:00 за київським часом.

Зазначимо, що замість Швеції у цьому квартеті могла виступати збірна України, але наша команда програли шведам (1:3) у півфіналі плейоф європейського відбору та не вийшла на Мундіаль.

19:00 Іспанія — Кабо-Верде (група H)

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Абсолютним фаворитом матчу є збірна Іспанії. На перемогу чинних чемпіонів Європи можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,13. Нічия — 9,50. Виграш Кабо-Верде стане шаленою сенсацією — 21,00.

В іншому поєдинку стартового туру цієї групи поборються Саудівська Аравія та Уругвай. Їхня зустріч запланована на 16 червня, початок — о 01:00 за київським часом.

22:00 Бельгія — Єгипет (група G)

Фаворитом матчу букмекери називають Бельгію, пропонуючи поставити на її перемогу з коефіцієнтом 1,64. Нічия — 4,00. Виграш Єгипту — 5,66.

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В іншому поєдинку першого туру цієї групи сильнішого визначатимуть Іран та Нова Зеландія — їхнє протистояння відбудеться 16 червня, о 04:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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