ЧС-2026 з футболу: розклад матчів на 18 червня та прогнози букмекерів

Збірна Узбекистану дебютує на чемпіонатах світу з футболу / © Associated Press

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У четвер, 18 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться восьмий ігровий день — уболівальники побачать заключні два матчі першого туру та два поєдинки вже другого туру.

Відкриє ігровий день поєдинок першого туру групи L між збірними Гани та Панами.

До вашої уваги розклад усіх матчів ЧС-2026 на 18 червня, а також прогнози букмекерів на ці поєдинки.

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Розклад матчів ЧС-2026 на 18 червня і прогнози букмекерів

02:00 Гана — Панама (група L, 1-й тур)

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Гани, на її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 2,35. Нічия — 3,33. Виграш панамців — 3,29.

У цьому квартеті також виступають збірні Англії та Хорватії, які позмагаються в очному поєдинку першого туру 17 червня, о 23:00 за київським часом.

05:00 Узбекистан — Колумбія (група K, 1-й тур)

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Фаворитом матчу букмекери називають збірну Колумбії, чия перемога оцінена коефіцієнтом 1,40. Нічия — 4,75. Виграш Узбекистану, який дебютує на Мундіалях, стане великою сенсацією — 9,00.

В іншому поєдинку стартового туру цієї групи зустрінуться збірні Португалії та ДР Конго — 17 червня, о 20:00 за київським часом.

19:00 Чехія — ПАР (група А, 2-й тур)

Цим поєдинком на ЧС-2026 розпочнеться другий тур. У стартових матчах чехи програли Південній Кореї (1:2), а південноафриканці поступилися Мексиці (0:2).

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Фаворитом зустрічі букмекери вважають Чехію, пропонуючи поставити на її перемогу з коефіцієнтом 1,77. Нічия — 4,00. Виграш ПАР — 4,50.

22:00 Швейцарія — Боснія та Герцеговина (група B, 2-й тур)

Цим матчем відкриється другий тур у групі B, де наразі кожна з команд має по одному очку. В стартових поєдинках швейцарці зіграли внічию з Катаром (1:1), а боснійці розійшлися миром з Канадою (1:1).

Фаворитом протистояння букмекери бачать Швейцарію. На перемогу "хрестоносців" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,58. Нічия — 4,20. Виграш збірної Боснії та Герцеговини — 6,00.

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ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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