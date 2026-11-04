ЧС-2027 з хокею: ще п'ять збірних відмовилися грати з Росією, спонсори розривають контракти

Хокейний матч між збірними Чехії та Швеції / © Associated Press

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Ще п'ять європейських збірних публічно заявили, що відмовляються грати з Росією, якщо команду країни-окупантки допустять на чемпіонат світу-2027 з хокею в елітному дивізіоні після скандального рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про скасування її відсторонення від міжнародних турнірів.

Про це повідомили в пресслужбах національних хокейних асоціацій.

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Раніше чинний чемпіон світу з хокею Фінляндія засудили рішення CAS і заявила, що бойкотуватиме матчі проти Росії, поки триває війна в Україні.

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Тепер з аналогічною позицією виступили ще п'ять країн: Норвегія, Данія, Латвія, Чехія та Швеція, які також бойкотуватимуть матчі з російською командою на світовій першості.

"Ми незмінно дотримуємося позиції, що Росію слід відсторонити від усіх міжнародних змагань, поки триває війна в Україні. Водночас це рішення ґрунтується на нашій відповідальності за безпеку та добробут гравців, персоналу команди та їхніх родин.

Ми вважаємо, що за нинішніх обставин матч проти Росії може наражати наших хокеїстів і працівників команди на значні ризики для безпеки. Тому нашим пріоритетом є їхнє психологічне здоров'я, добробут та особиста безпека", — зазначили в норвезькій асоціації.

"Ми вирішили, що не гратимемо проти Росії. Також ми повідомили про це рішення раду Міжнародної федерації хокею (IIHF) у Цюриху. Йдеться про безпеку та спокій для нас самих і всіх наших партнерів: гравців, уболівальників і спонсорів. Заради збереження цілісності хокею ми не можемо собі уявити собі матч проти Росії за нинішніх обставин. Якщо ми це зробимо, ситуація перетвориться на повний хаос", — заявив президент данської асоціації Генріх Бах Нільсен.

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"Наш головний пріоритет — безпека наших гравців, персоналу команди та їхніх родин. Ми вважаємо, що потенційні ризики для безпеки, зокрема загрози фізичному та психологічному благополуччю спортсменів і персоналу команди, не можна ігнорувати", — йдеться в заяві на сайті латвійської федерації хокею.

"Чеський хокей приєднується до позиції інших європейських хокейних федерацій, які заявили, що їхні національні збірні не гратимуть проти Росії", — йдеться у пресрелізі президента чеської асоціації хокею Алоїса Гадамчика.

"Нехай ніхто не сумнівається в позиції чеського хокею. Від самого початку ми чітко виступали проти повернення російських збірних до міжнародних змагань за нинішніх обставин. У цьому питанні наша позиція повністю збігається з позицією Фінляндії, Швеції та інших федерацій. Це не зміна нашої позиції й не вагання, а відповідальний підхід", — додав генеральний секретар чеської асоціації Ян Черни.

"Наша позиція залишається незмінною. Разом із кількома іншими країнами ми також домовилися спільно повідомити про це рішення. Для нас не було важливо бути першими. Натомість після розгляду питання в раді IIHF та обговорень з іншими країнами, зокрема в тісному діалозі з іншими скандинавськими державами, ми вважали за необхідне ухвалити відповідне рішення на рівні ради правління асоціації.

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Рішення ради директорів означає, що збірна Швеції не гратиме матчі проти збірної Росії. Це рішення не означає, що Швеція утримається від участі в турнірах чемпіонатів світу, в яких бере участь Росія", — зазначив президент шведської хокейної асоціації Андерс Ларссон.

Крім того, через потенційну участь російської збірної майбутній ЧС-2027 з хокею почав втрачати спонсорів.

Шведська компанія AJ Produkter, яка спонсорує чемпіонат світу з хокею від 1989 року, через допущення росіян до змагань розірвала контракт із турніром. Попри те, що спонсорську угоду вже підписано, AJ Produkter прибере свої логотипи, зокрема з екіпірування суддів та рекламних бортів.

"Після рішення CAS дозволити Росії брати участь ми вирішили прибрати наш бренд і логотип із чоловічого чемпіонату світу. Це протест проти Росії. У бізнесі доводиться ухвалювати чимало складних рішень, але це не одне з них. Ми щойно повідомили про це всередині компанії. Можу сказати, що отримали виключно позитивні відгуки та потужну підтримку, і це дуже приємно", — сказав генеральний директор компанії Девід Брей.

Також фінська компанія Nokian Renkaat заявила, що відмовиться від спонсорства ЧС, якщо росіян допустять до турніру. Там зазначили, що участь Росії в турнірі суперечитиме її цінностям.

Ще один спонсор, чеська букмекерська компанія Tipsport, відмовиться від реклами на матчах за участю росіян і не прийматиме ставки на їхні поєдинки.

"Позиція Tipsport залишається незмінною від самого початку російської агресії: ми є однією з найбільших компаній, що підтримують Україну. Ми не приймаємо ставки на матчі КХЛ чи інших російських і білоруських ліг і, безумовно, не збираємося пропонувати ставки на матчі збірної Росії. Так само ми не уявляємо появи нашої реклами під час матчів за участю Росії на чемпіонаті світу — ані на льоду, ані під час телевізійних трансляцій.

Рішення Спортивного арбітражного суду є скандальним, незбагненним і морально абсолютно невиправданим. Росія чинить вбивства в Україні та веде гібридну війну проти всього демократичного світу, а суд дозволяє її хокеїстам брати участь у чемпіонаті світу — тоді як українські хокеїсти гинуть, захищаючи свою країну від російських агресорів", — заявив речник компанії Вацлав Сохор.

Нагадаємо, CAS задовольнив апеляцію російської федерації хокею та скасував відсторонення російських команд від міжнародних змагань. Через це виникла загроза, що Росія може посісти місце України на ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні.

Збірна України з хокею останньою кваліфікувалася на ЧС-2027 в еліті, посівши друге місце на ЧС-2026 у дивізіоні ІА.

Водночас CAS зобов'язав IIHF повернути російські команди до міжнародних змагань, зокрема й збірну Росії на чемпіонат світу на тому рівні, на якому її відсторонили 2022 року. Оскільки чоловіча збірна РФ тоді виступала в елітному дивізіоні, її повернення може означати, що саме Україна втратить своє місце серед найсильніших команд світу.

Однак, колишній віцепрезидент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Калерво Куммола запевнив, що збірну України не виключать з еліти ЧС-2027 з хокею. Водночас питання повернення Росії до міжнародного хокею залишається на порядку денному.

ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні відбудеться від 14 до 30 травня 2027 року в Німеччині.

Нагадаємо, збірна України удесяте в історії та вперше від 2007 року виступить на чемпіонаті світу в елітному дивізіоні. Найкращим результатом "синьо-жовтих" було дев'яте місце на ЧС-2002.

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