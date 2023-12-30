Чудова гра Трубіна дозволила "Бенфіці" розгромом захопити лідерство в чемпіонаті Португалії (відео)

Анатолій відіграв "на нуль", кілька разів врятувавши свою команду.

"Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна розгромила "Фамалікан" у домашньому матчі 15-го туру чемпіонату Португалії. Зустріч на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні завершилася з рахунком 3:0 .

У першому таймі "орли" забезпечили собі мінімальну перевагу – на 31-й хвилині рахунок у поєдинку відкрив Артур Кабрал.

Наприкінці матчу "Бенфіка" забила ще двічі. На 85-й хвилині відзначився Рафа Сілва, а ще через три хвилини остаточний рахунок гри встановив Петар Муса.

Зазначимо, що Трубін відіграв увесь матч. Укранський воротар кілька разів врятував свою команду після небезпечних ударів суперника, зокрема й здійснив сейв після виходу один на один.

Анатолій увосьме за сезон провів "сухий" поєдинок (ушосте – в чемпіонаті Португалії). Цей матч став для голкіпера збірної України двадцятим у складі лісабонського клубу.

Огляд матчу "Бенфіка" – "Фамалікан"

Перемога дозволила "Бенфіці" (36 очок) щонайменше тимчасово очолити турнірну таблицю чемпіонату Португалії. "Орли" на два бали випереджають "Спортинг", який має матч у запасі. "Фамалікан" (18 пунктів) посідає сьому позицію.

У наступному турі команда Трубіна 6 січня на виїзді зіграє проти "Ароуки". Днем пізніше "Фамалікан" прийматиме аутсайдера чемпіонату "Шавіш".

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